هيئة كبار العلماء: معرفات وهمية وحزبية مقيتة تحاول استغلال قضايا المجتمع للتأليب والإثارة

أكدت هيئة كبار العلماء، وجود معرفات وهمية وصفتها بالحزبية المقيتة تحاول أن تستغل قضايا المجتمع للتأليب والإثارة، وذكرت الهيئة في تغريدات عبر حسابها في تويتر: ‏”ثَمَّ معرفات وهمية، وحزبية مقيتة؛ تحاول أن تستغل قضايا المجتمع للتأليب والإثارة؛ يجب الحذر منها، والوعي بأهدافها، وفضحها ومكافحتها”

وأضافت: اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، حول ولاة الأمور؛ من المقاصد العظيمة التي قررتها الشريعة الإسلامية وتفوت الفرصة على المغرضين والحاقدين.

وتابعت في تغريدة أخرى: “للنوائح المستأجرة، والقنوات المغرضة: لا مزايدة على تمسك السعودية بثوابتها، مع استشرافها للمستقبل وتقدمها، في وعي يميز بين الثابت والمتغير”.