 هيئة كبار العلماء: معرفات وهمية وحزبية مقيتة تحاول استغلال قضايا المجتمع للتأليب والإثارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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هيئة كبار العلماء: معرفات وهمية وحزبية مقيتة تحاول استغلال قضايا المجتمع للتأليب والإثارة

هيئة كبار العلماء: معرفات وهمية وحزبية مقيتة تحاول استغلال قضايا المجتمع للتأليب والإثارة
المناطق_الرياض

أكدت هيئة كبار العلماء، وجود معرفات وهمية وصفتها بالحزبية المقيتة تحاول أن تستغل قضايا المجتمع للتأليب والإثارة، وذكرت الهيئة في تغريدات عبر حسابها في تويتر: ‏”ثَمَّ معرفات وهمية، وحزبية مقيتة؛ تحاول أن تستغل قضايا المجتمع للتأليب والإثارة؛ يجب الحذر منها، والوعي بأهدافها، وفضحها ومكافحتها”

وأضافت: اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، حول ولاة الأمور؛ من المقاصد العظيمة التي قررتها الشريعة الإسلامية وتفوت الفرصة على المغرضين والحاقدين.

وتابعت في تغريدة أخرى: “للنوائح المستأجرة، والقنوات المغرضة: لا مزايدة على تمسك السعودية بثوابتها، مع استشرافها للمستقبل وتقدمها، في وعي يميز بين الثابت والمتغير”.

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