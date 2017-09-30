تركيا تعتقل «117» عسكرياً في الخدمة بتهمة الارتباط بشبكة غولن

بدأت قوات الأمن التركية عملية من أجل اعتقال 117 عسكرياً في الخدمة بتهمة الارتباط بشبكة الداعية فتح الله غولن، التي تتهمها حكومة أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

ويأتي القرار في إطار تحقيق في انضباط القوات المسلحة المتمركزة بإزمير، ثالث أكبر مدن تركيا، لكن المداهمات ستجري في 45 محافظة، حسبما ذكرت محطة (إن تي في) المحلية.

ومن بين المعتقلين يوجد ضباط يحملون رتبا مختلفة، حسبما أشارت المحطة التي لم تكشف مزيداً من التفاصيل بهذا الخصوص.

ويدور الاشتباه حول عسكريين من المحتمل أنهم استخدموا كبائن الهواتف للحديث مع أشخاص يعتقد أنهم مدرائهم داخل الشبكة.

وتعرض آلاف من التابعين المحتملين لجولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، للاعتقال منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.