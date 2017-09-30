المملكة ضمن أقوى «21» دولة اقتصادياً بحلول عام 2030

ذكر تقرير Price water house Coopers أن الأسواق الناشئة ستبدأ في السيطرة على تصنيفات الاقتصادات الأكبر في العالم بحلول عام 2030.

إذ يرى التقرير أن الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل ستبدأ في زيادة التحدي لاقتصاديات الدول المهيمنة كالولايات المتحدة والصين، بينما ينحدر بعض تلك الاقتصادات في نهاية القائمة.

ويصنف التقرير البلدان حسب ناتجها المحلي الإجمالي العالمي المتوقع من خلال تعادل القوة الشرائية (PPP)، وهي نظرية وضعها غوستاف كاسل عام 1920، عبارة عن طريقة تستخدم في المدى الطويل لقياس التوازن بسعر الصرف بين عملتين وتحقيق المساواة بين العملات.

وتعادُل القوة الشرائية هو نموذج يصف القوة الشرائية، وبالتالي قيمة لعملة معينة، بحسب تقرير موقع Business Insider الأميركي.

مع العلم أن جميع الأرقام المذكورة في الشرائح التالية هي بالدولار الأميركي عند قيمة ثابتة (كمرجع، تعادل القوة الشرائية الحالية في الولايات المتحدة 18.569 تريليون دولار).

وتأتي قائمة الدول التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي بعد 13 عاماً كالتالي:

1- الصين – 38.008 تريليون دولار أميركي

2- الولايات المتحدة – 23.475 تريليون دولار أميركي

3- الهند – 19.511 تريليون دولار أميركي

4- اليابان – 5.606 تريليون دولار أميركي

5- إندونيسيا – 5.424 تريليون دولار أميركي

6- روسيا – 4.736 تريليون دولار أميركي

7- ألمانيا – 4.707 تريليون دولار أميركي

8- البرازيل – 4.439 تريليون دولار أميركي

9- المكسيك – 3.661 تريليون دولار أميركي

10- المملكة المتحدة – 3.638 تريليون دولار أميركي

11- فرنسا – 3.377 تريليون دولار أميركي

12- تركيا – 2.996 تريليون دولار أميركي

13- المملكة العربية السعودية – 2.755 تريليون دولار أميركي

14- كوريا الجنوبية – 2.651 تريليون دولار أميركي

15- إيطاليا – 2.541 تريليون دولار أميركي

16- إيران – 2.354 تريليون دولار أميركي

17- إسبانيا – 2.159 تريليون دولار أميركي

18- كندا – 2.141 تريليون دولار أميركي

19- مصر – 2.049 تريليون دولار أميركي

20- باكستان – 1.868 تريليون دولار أميركي

21- نيجيريا – 1.794 تريليون دولار أميركي

وفي الوقت الحالي تعتبر الولايات المتحدة أقوى دول العالم، بحسب شركة US News and World Report العامِلة في مجال الإعلام، التي قيمت 80 بلداً وفقاً لسلسلةٍ من المعايير، من بينها: التاريخ الثقافي، والمواطَنة، وجودة الحياة، وكذلك من حيث “القوة”، والتي حدَّدت مدى النفوذ الاقتصادي والسياسي لكل بلد، وقدَّرت قوة تحالفاتها الدولية وجيشها.

وشملت الدراسة استطلاع رأي أكثر من 21 ألفاً من كبار رجال الأعمال، والنُّخب المُطَّلِعة، وعموم المواطنين؛ بهدف اكتشاف الطريقة التي يُنظَر بها إلى هذه الدول على الصعيد العالمي، ورأى المشاركون ترتيب الدول الأقوى كالتالي:

1- الولايات المتحدة

2- روسيا

3- الصين

4- المملكة المتحدة

5- ألمانيا

6- فرنسا

7- اليابان

8- إسرائيل

9- السعودية

10- الإمارات العربية المتحدة

11- كوريا الجنوبية

12- كندا

13- تركيا

14- إيران

15- سويسرا

16- الهند

17- أستراليا

18- إيطاليا

19- السويد

20- باكستان

21- هولندا

22- إسبانيا

23- قطر