سوريا: غارات روسية تقتل «28» مدنياً بريف دير الزور

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن غارات روسية استهدفت مدناً في ريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل نحو 28 مدنياً.

وقال المرصد في بيان: شهدت محافظة دير الزور منذ أمس الجمعة، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام عشرات الغارات التي استهدفت قرى وبلدات ومناطق سيطرة تنظيم داعش في الريف الشرقي لدير الزور، ما تسبب بمقتل 28 مدنياً في الغارات التي طالت 3 بلدات في الريف الشرقي لدير الزور.

وأضاف أنه وقع عشرات الجرحى في هذه الغارات، ومن ضمن المجموع العام للضحايا 7 أطفال دون سن الثامنة عشر و5 سيدات فيما لا يزال عدد القتلى قابلاً للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة، ووجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفته الغارات المكثفة على مدن وبلدات الميادين وموحسن والزباري والبوليل والدحلة والطوب والصبحة وأبريهة ومناطق أخرى في ريف دير الزور.

وذكر المرصد أن هذه الغارات المكثفة ترافقت مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور في شرق نهر الفرات، في محاولة من قوات النظام تحقيق مزيد من التقدم على حساب التنظيم.

فيما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين على محاور ممتدة من بادية دير الزور وصولاً إلى محيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.

حيث كان المرصد السوري ذكر في الساعات الماضية أنه ارتفع إلى نحو 120 عدد القتلى من الطرفين في هذه المعارك الطاحنة منذ يوم أمس، في بادية دير الزور الغربية وبادية حمص الشرقية.