 (اليونيسف) تعلن إنشاء مراكز لتعليم أطفال الروهينجا اللاجئين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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(اليونيسف) تعلن إنشاء مراكز لتعليم أطفال الروهينجا اللاجئين

(اليونيسف) تعلن إنشاء مراكز لتعليم أطفال الروهينجا اللاجئين
المناطق_واس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أنها تعتزم إنشاء أكثر من 1300 مركز جديد لتعليم أطفال الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش.
وأكد ممثل اليونيسف في بنغلاديش إدوارد بيغبيدر، على أهمية أن يحصل هؤلاء الأطفال الذين عانوا كثيراً في هذه الأزمة على التعليم في بيئة آمنة وحاضنة، مضيفاً أن هذا الأمر بالغ الأهمية ليس فقط لنوفر لهم إحساسًا بحياة طبيعية تمس الحاجة إليه، ولكن أيضاً حتى يتمكنوا من بناء مستقبل يتطلعون إليه.

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