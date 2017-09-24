خليجية شجاعة تنقذ سائقا من الموت احتراقا بعباءتها

انقذت امرأة في إمارة رأس الخيمة بالإمارات سائق شاحنة، من جنسية دولة آسيوية، اشتعلت النيران في ملابسه في مقصورة المركبة، إذ خلعت عباءتها واستخدمتها في إطفائها، ثم غطته بها، بحسب صحيفة الخليج تايمز.

ووقع حادث تصادم شاحنتين في شارع الشهداء في رأس الخيمة، أسفر عن احتراقهما، واشتعال النيران في ملابس أحد السائقين، ويدعى هاركيريت سنج.

وقال رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة محمد طارق الشرهان، إن الرجل نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، بينما تقوم شرطة رأس الخيمة بالبحث عن المرأة الشجاعة من أجل تكريمها.

وأشار الشرهان إلى أن “سينج فوجئ عندما ظهرت امرأة، وأوقفت سيارتها، وهرعت إليه، وبدأت بإخماد النار بعباءتها، وغطته بها ثم غادرت المكان”.

وأضاف “أعتقد أن المرأة المجهولة الهوية مواطنة إماراتية بسبب ملابسها ولهجتها وطريقة الحديث”.

وتابع “نحن نحاول حاليا جمع معلومات عن المرأة التي لم تكشف عن هويتها لتكريمها لأعمالها البطولية”.