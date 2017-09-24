أدبي جدة يحتفي باليوم الوطني87

احتفى نادي جدة الأدبي باليوم الوطني 87 أمس الأول عبر عدة أنشطة ثقافية كتوقيع المثقفين على بنر وطني وجناح رسالة وطن ومعرض ركن الكتاب ومعرض فوتوغرافي وآخر تشكيلي بمشاركة الفنان عبده الفايز الذي رسم بورتريه لخادم الحرمين الشريفين أمام الجمهور وبمشاركة الخطاط سعيد لافي ، إضافة للمنشط الرئيس المتمثل بأمسية شعرية أدارها الشاعر خالد قماش وشارك بها الشاعران جاسم الصحيح وأحمد السيد عطيف

بحضور جمع من المثقفين والإعلاميين.

وأهدى رئيس منتدى عبقر في بداية الحفل مناشط الاحتفال لذكرى اليوم الوطني ولروح الراحل الشاعر حسن السبع الذي كان أحد ضيوف المنتدى قبل عامين ، وضمن الشريف كلمته شكر النادي لدعم عبقر الذي أتم خمس سنوات باستضافته أكثر من 80 شاعرا .

ثم ألقى رئيس النادي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي كلمة عبر فيها عن سعادة النادي بالاحتفال باليوم الوطني مثمنا الدعم المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للأندية الأدبية والوسط الثقافي وأوجه النماء في كافة المناحي .

وافتتحت الأمسية الشعرية بمشاركة الطفلة حلا زكي من مدرسة تحفيظ القرآن الثانية الأهلية بجدة بقصيدة وطنية.