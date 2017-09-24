 وفاة الممثل الهندي الأمريكي توم ألتر عن 67 عاماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وفاة الممثل الهندي الأمريكي توم ألتر عن 67 عاماً

وفاة الممثل الهندي الأمريكي توم ألتر عن 67 عاماً
المناطق_وكالات

توفي الممثل الهندي من أصل أمريكي توم ألتر عن عمر يناهز 67 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الجلد، حسبما ذكرت وسائل الأعلام المحلية اليوم السبت.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” نقلاً عن بيان من عائلة ألتر أنه توفي أمس الجمعة.
ولد ألتر في الهند لوالدين من المبشيرين الأمريكيين وتحدث الهندية بطلاقة وعمل في أكثر من 300 فيلم في كل من بوليوود كما شارك في أفلام عالمية، علاوة على البرامج التلفزيونية وعلى المسرح.
وأضافت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن ألتر أول شخص يجري مقابلة مع بطل الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار على شاشة التلفزيون خلال عمله كصحفي رياضي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
واشتهر ألتر بدوره كرجل عصابة في مسلسل (جونون) في تسعينيات القرن الماضي، وكذلك لعمله في فيلم (غاندي) 1982 و(ليلة واحدة مع الملك) 2006، وفقاً لصحيفة “هيندوستان تايمز

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