منسوبي وأبناء مركز المستقبل يقدمون التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني ال87

بمناسبة اليوم الوطني العظيم للمملكة العربية السعودية

باسمي واسم القائمين على مركز ابناء المستقبل لتحسين النطق وتقوية السمع ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين بمناسبة اليوم الوطني واقول

الوطن كلمه غاليه على قلوبنا جميعآ لقد اعطانا الكثير وينتظر منا الكثير

نحافظ عليه ونطوره

ونقوم بنهضته ونرفع اسمه عليآ المملكه العربيه السعوديه بإنجازاتنا الثقافية و التعليمية والتدريبية والنهضة العمرانية وغيرها الكثير

دام عزك ياوطني في ظل خادم الحرمين الشريفين سلمان العزم والحزم وولي عهده الامين محمد بن سلمان والشعب الكريم :

وقد اقام مركز ابناء المستقبل يوم ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصه مجانا وكذلك اعلان عن خصم خاص 25% على جميع الخدمات التي يقدمها مركز ابناء المستقبل لتحسين النطق وتقوية السمع لذوي الاحتياجات الخاصه المسجلين لدا التاهيل الشامل بقسميه الرجال والنساء ويشمل الخصم المحولين من اللجنه الوطنيه لمكافحة المخدرات والذين يحتاجون الى تاهيل نفسي وجلسات تخاطب ما بعد فترة علاج الادمان /

صرح بذلك مديرة مركز ابناء المستقبل ا/فاطمه الراجحي