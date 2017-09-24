تعليم شرق الرياض يحتفي باليوم الوطني ٨٧ بحضور أبناء الشهداء

نظم مكتب التعليم بشرق الرياض احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 حضره أبناء شهداء الواجب , وذلك في نادي ضباط مدينة الأمير بدر بن عبدالعزيز السكنية بالحرس الوطني، بحضور مساعد مدير عام الإشراف التربوي صالح الهدياني ومدير مكتب وفاء بتعليم الرياض مهيدب المهيدب ورجال الحرس الوطني وجمع من المشرفين وقادة المدارس.

وقال مدير المكتب سعيد الزهراني “نتذكر في كل لحظة ومناسبة رجالا قدموا دماءهم فداء للذود عن الوطن فحق لنا الفخر والاحتفاء بهم وبأبنائهم، الذين تصدوا للكثير من التحديات الداخلية والخارجية” .

وشدد الزهراني على أن حب الوطن ليست أقوال بل أفعال تترجم، وميدان التعليم بخير نتحمل الرسالة ونؤدي الأمانة ونزرع في نفوس طلابنا حب الوطن والمحافظة على مكتسباته والعمل ببنائه.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية للنقيب فيصل المقاطي من الحرس الوطني، وأوبريت “ياوطني” من إنتاج ثانوية البيروني، وفيلما وثائقيا تحت شعار رؤية وطن قام بإعداده مشرفا النشاط بالمكتب طلال العنزي وعبدالرحمن الزهراني.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على أبناء شهداء الواجب وتكريم اللجان المنظمة ورعاة الاحتفال شركاء النجاح والتقاط الصور التذكارية .