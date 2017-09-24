وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر أكثر من (70) وظيفة صحية شاغرة وترغب في شغلها بالكوادر السعودية الواعدة من الجامعات السعودية والأجنبية (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي) للإنضمام إلى فريق عملها بمدينة ينبع الصناعية في برنامج الخدمات الصحية.

المتطلبات العامة:

– أن لا يقل التقدير عن (جيد).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من الخارج.

– إنطباق الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

المميزات:

– رواتب مجزية.

– تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها.

– برنامج امتلاك المساكن.

– تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.

– دورات تدريبية.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.