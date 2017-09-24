 مقتل مسؤول حوثي و 3 من مرافقيه في اشتباكات بميدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مقتل مسؤول حوثي و 3 من مرافقيه في اشتباكات بميدي

مقتل مسؤول حوثي و 3 من مرافقيه في اشتباكات بميدي
المناطق - وكالات

قُتل قيادي حوثي و3 من مرافقيه إثر اشتباكات مع الجيش الوطني اليمني بمديرية ميدي في محافظة حجة، حسب ما نقله موقع “مأرب برس”.

وبحسب مصادر ميدانية، لقي مسؤول التجنيد التابع لميليشيات الحوثي في محافظة حجة “محمد الحاج” مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه في مواجهات مع وحدات من الجيش الوطني اليمني في ميدي الساحلية.

وأوضحت المصادر أن الحاج هو المسؤول في ميليشيات الحوثي عن تجنيد الشباب بمحافظة حجة وإرسالهم إلى الجبهات المشتعلة خاصة في منطقة ميدي الساحلية، وهو قائد إحدى الفصائل التي يسند إليها زرع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة لإعاقة تحركات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية في مناطق ميدي الساحلية ذات التضاريس الصحراوية.

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