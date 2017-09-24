مقتل مسؤول حوثي و 3 من مرافقيه في اشتباكات بميدي

قُتل قيادي حوثي و3 من مرافقيه إثر اشتباكات مع الجيش الوطني اليمني بمديرية ميدي في محافظة حجة، حسب ما نقله موقع “مأرب برس”.

وبحسب مصادر ميدانية، لقي مسؤول التجنيد التابع لميليشيات الحوثي في محافظة حجة “محمد الحاج” مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه في مواجهات مع وحدات من الجيش الوطني اليمني في ميدي الساحلية.

وأوضحت المصادر أن الحاج هو المسؤول في ميليشيات الحوثي عن تجنيد الشباب بمحافظة حجة وإرسالهم إلى الجبهات المشتعلة خاصة في منطقة ميدي الساحلية، وهو قائد إحدى الفصائل التي يسند إليها زرع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة لإعاقة تحركات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية في مناطق ميدي الساحلية ذات التضاريس الصحراوية.