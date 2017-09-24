 آل الشيخ: لم يحرموا قيادة المرأة وحدها.. بل السيارة والتلفزيون والبرقية والأكل بالملاعق ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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آل الشيخ: لم يحرموا قيادة المرأة وحدها.. بل السيارة والتلفزيون والبرقية والأكل بالملاعق !

آل الشيخ: لم يحرموا قيادة المرأة وحدها.. بل السيارة والتلفزيون والبرقية والأكل بالملاعق !
المناطق - الرياض

قال الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ إن قيادة المرأة السيارة لم تكن وحدها الـ”تابو” الذي توقف عنده المجتمع السعودي.

وزاد: شاهدنا قديماً كيف حرم المجتمع ركوب السيارة، وكان يطلق عليها ألقاباً مرعبة لأنها تنطلق بسرعة. ولحق ذلك تحريم البرقية، والأكل بالملاعق، والجلوس على طاولات الطعام.

كما تم تحريم تعليم الذكور، ثم تعليم الإناث. كما حرموا الجوال ذا الكاميرا، بل حرموا التلفزيون والظهور على شاشته. واستمر ذلك سنوات عدة، قبل أن يتغير تفكير المجتمع، ليتقبل تلك الأشياء.

وأضاف آل الشيخ وفقا لـ”عكاظ”: كانت المرأة محصورة في جوانب التعليم والطب قبل أن يصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بدخولها مجلس الشورى والمجالس البلدية.

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