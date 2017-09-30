 غرفة الشرقية تدشن الاثنين برنامج (مجلس العقار) بعرض تجربة الخبير العقاري أحمد الرميح | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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غرفة الشرقية تدشن الاثنين برنامج (مجلس العقار) بعرض تجربة الخبير العقاري أحمد الرميح

غرفة الشرقية تدشن الاثنين برنامج (مجلس العقار) بعرض تجربة الخبير العقاري أحمد الرميح
الدمام - المناطق

تعقد غرفة الشرقية برنامج بعنوان ( مجلس العقار – رجل وتجربة) الذي يستعرض التجارب الناجحة في قطاع العقار بالمنطقة وذلك الاثنين 2 اكتوبر 2017 بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور بسام بن محمد بوديبان البرنامج الذي يأتي ضمن أنشطة اللجنة العقارية لهذا العاميستضيف العقاري أحمد بن سليمان الرميح، الذي يتحدث عن اهم انجازات القطاع ومراحل التطوير التي حصلت في مسيرته بالإضافة الى ابرز المحطات التي واجهته طيلة فترة عمله في قطاع العقار، والدروس المستفادة من تلك المحطات والمواقف.
كما يتحدث الرميح في اللقاء الذي يعقد عند الساعة 7.30 مساء للرجال والسيدات ويمتد لساعتين، عن نقطة الانطلاقة الحقيقية في حياته واهم صفات العقاري الناجح، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة والتعامل مع الازمات، بالإضافة وسائل تنميــة القطاعالعقاري.

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