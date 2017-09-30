 عمل الرياض ينظم عدداً من الورش لموظفي خدمة العملاء بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض ينظم عدداً من الورش لموظفي خدمة العملاء بالمنطقة

عمل الرياض ينظم عدداً من الورش لموظفي خدمة العملاء بالمنطقة
المناطق-الرياض

أقام مكتب العمل الرئيسي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض “14” ورشة عمل تهدف لتطوير موظفي وموظفات خدمة العملاء وذلك إيماناً من إدارة الفرع بتطوير قدرات منسوبيه والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم لتحسين وتطوير بيئة العمل وإطلاع الموظفين على آخر المستجدات المتعلقة بالبرامج المستحدثه بالوزارة.
وأوضح مدير عام مكتب العمل الأستاذ “مبارك الودعاني” أن ورش العمل تناولت عدة برامج ومواضيع كان أهمها نسب برنامج نطاقات الجديدة وآلية احتساب وزن العامل السعودي بالمنشأة، إضافة لشرح كامل عن نظامي التوطين الموازي ونظام موائمة الذي يتبنى أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دعمهم وتحسين بيئة عملهم ، وتمكينهم كقوى عاملة في القطاع الخاص، عبر زيادة وعي المنشآت عن أهمية توفير فرص العمل لهم ، وتعريفهم بأفضل الطرق والممارسات لتجهيز المنشآت وبيئات العمل الملائمة لهم والمتناسبة مع قدراتهم .
كما اوضح مدير خدمة العملاء بالمنطقة الأستاذ حسن السهلي من استفادة ٦٤ موظف وموظفة خدمة عملاء من جميع المحافظات التابعة لمنطقة الرياض ، .واستمرار عقد مثل هذه الورش التي ترتقي بتقديم خدمات الفرع .

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