دراسة: ثلث الموظفين سيكونون سعداء مع مدير “روبوت” !!

ذكرت دراسة جديدة أن ما يقرب من ثلث العمال البريطانيين سيكونون سعداء بالعمل مع مدير “روبوت” فى أماكن العمل الخاصة بهم، حيث أظهر استطلاع للرأى أجرته شركة “فريجنت” فى مجال الحوسبة السحابية على قاعدة عددها 1000 موظف، أن 11% يعتقدون أن الروبوتات ستكون أكثر كفاءة من الإنسان فى عالم الإدارة، و31% لا يمانعون من أن يكون مديرهم إنسان آلى وليس بشريا.

ووفقا لموقع IBTIMIS البريطانى قال واحد من كل 10 عمال إن العمل مع مدير “روبوت” سيكون مشابها إلى حد كبير للعمل مع بشرى، و42% من المستطلعين يقولون إنهم سيشعرون براحة أكبر عند تلقى الأوامر من الروبوت.

وكشف الاستطلاع أيضا أن الرجال أكثر تقبلا لفكرة الروبوتات من النساء، مع ما يقرب من نصف الرجال يقولون إنه لن يكون لديهم مشكلة فى أخذ أوامر من الروبوت مقارنة مع 36% فقط من النساء.

ويقدر Bank of England أن التطور الناجم عن سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعى، يمكن أن يشكل خطرا على ما يصل إلى 15 مليون وظيفة فى المملكة المتحدة.

وقال “إد مولينو” الرئيس التنفيذى لشركة “فريجنت”: “على الرغم من أن أمامنا سنوات عديدة قبل أن نرى الروبوتات تسيطر على الوظائف العامة، إلا أن العديد من العمال يتوقعون بالفعل التغييرات التى ستحدثها الآلات فى السنوات القادمة”.