 دراسة: ثلث الموظفين سيكونون سعداء مع مدير “روبوت” !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: ثلث الموظفين سيكونون سعداء مع مدير “روبوت” !! أمريكا تتواصل مباشرة مع كوريا الشمالية ..و بيونغ يانغ لا يبدي تجاوب “التعليم”: بدء توجيه المعلمات المعينات ويمكن الاستعلام عن نتيجة التوزيع من خلال حساباتهن بملامح غاضبة.. دياز للصحافيين: بعد الآسيوية سأقرر الاستمرار أو الرحيل العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر رئيس الوزراء اليمني يُشيد بتضحيات جيش بلاده في الحرب ضد الانقلابيين “حساب المواطن”: لم نعلن قيمة الاستحقاق الرسمي.. والخطاب المتداول غير صحيح الأهلي يكتسح الرائد بخماسية ويصعد لوصافة الدوري نائب رئيس الوزراء اليمني يوجه بإخلاء المدارس في تعز وتسليمها للجهات المختصة الفيصلي يكسب الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري السعودي للمحترفين جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تطلق الحملة الإقليمية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأحد لاستهداف 30 ألف طالبة مقاتلات التحالف تدمّر آليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين بشبوة

دراسة: ثلث الموظفين سيكونون سعداء مع مدير “روبوت” !!

دراسة: ثلث الموظفين سيكونون سعداء مع مدير “روبوت” !!
المناطق - وكالات

ذكرت دراسة جديدة أن ما يقرب من ثلث العمال البريطانيين سيكونون سعداء بالعمل مع مدير “روبوت” فى أماكن العمل الخاصة بهم، حيث أظهر استطلاع للرأى أجرته شركة “فريجنت” فى مجال الحوسبة السحابية على قاعدة عددها 1000 موظف، أن 11% يعتقدون أن الروبوتات ستكون أكثر كفاءة من الإنسان فى عالم الإدارة، و31% لا يمانعون من أن يكون مديرهم إنسان آلى وليس بشريا.

ووفقا لموقع IBTIMIS البريطانى قال واحد من كل 10 عمال إن العمل مع مدير “روبوت” سيكون مشابها إلى حد كبير للعمل مع بشرى، و42% من المستطلعين يقولون إنهم سيشعرون براحة أكبر عند تلقى الأوامر من الروبوت.

وكشف الاستطلاع أيضا أن الرجال أكثر تقبلا لفكرة الروبوتات من النساء، مع ما يقرب من نصف الرجال يقولون إنه لن يكون لديهم مشكلة فى أخذ أوامر من الروبوت مقارنة مع 36% فقط من النساء.

ويقدر Bank of England أن التطور الناجم عن سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعى، يمكن أن يشكل خطرا على ما يصل إلى 15 مليون وظيفة فى المملكة المتحدة.

وقال “إد مولينو” الرئيس التنفيذى لشركة “فريجنت”: “على الرغم من أن أمامنا سنوات عديدة قبل أن نرى الروبوتات تسيطر على الوظائف العامة، إلا أن العديد من العمال يتوقعون بالفعل التغييرات التى ستحدثها الآلات فى السنوات القادمة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>