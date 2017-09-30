أكلات مشهورة في تبوك

تشتهر معظم بلدان العالم بأكلات خاصه بها توارثوها حتى أصبحت مرتبطه بالمنطقة التى نشأت منها وكباقي دول العالم تشتهر المملكة العربية السعودية بأكلات شعبية عديدة لا زالت محببه لأهلها على الرغم من مرور زمن طويل عليها وأستحداث أكلات جديدة ويشتهر شمال السعودية ومحافظة حقل الواقعة شمال غرب المملكة والتابعة لمنطقة تبوك على وجه الخصوص بعدة أكلات شعبية من هذة الأكلات

الصيادية

أكلة بحرية أشتهر بها أهل الساحل وهي مكونة من سمك وأرز ويلزم السمك أن يكون من الحجم الكبير نوعا ما ويا حبذا لو كان من الفصيلة الحمراء “كالناجل” أو “البواصي” وهي أنواع من الأسماك تلاقى طلبا ويحضر للصياديه كمية كبيرة من البصل حيث يحمس في الزيت حتى تحول لون البصل إلى الداكن ويوضع السمك به وبعد نضوج السمك يخرج ويوضع الأرز مكانة وأكتساب السمك والأرز اللون الداكن بفعل كمية البصل وهي من الأكلات الشهية التى لها مذاق خاص لا ينسى.

المنسف

اشتهر به سكان المنطقة الشماليه من المملكة بل هي الأكلة المفضلة والرئيسية في دولة الأردن الشقيقة وتختلف طريقة الأعداد من منطقة لأخرى لكن تبقى مكوناتها نفسها مع بعض الإضافات التى تكون حسب الرغبة وتتكون من لحم وأرز وتحضر بسلق اللحم إلى أقتراب نضوجه ثم يضاف إليه “الجميد” وهو لبن مجفف يهرس ويذوب في ماء حتى يأخذ طعم اللبن وشكله ومن ثم يطهى الأرز في مرقة اللحم وعند التقديم يفرش فوق الأرز أو تحته خبز “الشراك” ويوضع اللحم في منتصف الطبق وتضاف إلى اللحم والأرز بالخبز المرقه المطهو بها اللحم ويزين بالمكسرات والبقدونس حسب الرغبه وتعد وجبة المنسف من الأكلات الشعبية القديمة التى لا تزال تحتفظ بنكهتها وشعبيتها لدى أهل الشمال .

الفتة:

تعتبر من الأكلات الشعبية القديمة الخاصة بأهل البادية ألا أنها لم تنسى مع تقدم العصر والتحضر وانتقال كثير من البادية للمدينة وبالنظر إلى مكوناتها فهي صحية مفيدة لما تحتوى عليه من لبن وخبر القمح ويضاف إليها زيت الزيتون أو السمن حسب الرغبة وتعد بتجهيز قرص الخبز من القمح ثم يكسر أو يفتت وبعد ذلك يضاف إليها اللبن ثم تعجن باليد أو كما يطلق عليها أهل المنطقة “تفت باليد” إلى أن يتجانس الخبز مع اللبن ثم يضاف إليها الزيت أو السمن.

المقلوبه

من الأكلات المحبوبة المشهورة لدى أهل المنطقة الشمالية وهي عبارة عن دجاج أو لحم بالأرز مع تشكيلة من الخضار كالباذنجان والبطاطس والقرنبيط “الزهرة” ولها طريقة خاصه في التقديم حيث بعد الأنتهاء من أعدادها والاستعداد لوضعها في الطبق يقلب القدر بشكل كامل على فوهته مع ضربات خفيفة على قاع القدر حتى لا يلتصق به شى فيظهر الشكل النهائي بأعتلاء الخضار أعلا الطعام.