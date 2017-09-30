إيران : سنستأنف تخصيب اليورانيوم إذا ما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده سوف تستأنف تخصيب اليورانيوم، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وتوقع ظريف، في مقابلة مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بإخراج بلاده من الاتفاق النووي، وأن تشير الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى الكونغرس منتصف الشهر المقبل إلى عدم التزام إيران بهذا الاتفاق.

وطالب ظريف، في المقابلة، التي أوردتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم السبت، الدول الأوروبية بتجاهل الولايات المتحدة إذا ما أقدمت إدارة ترامب على إلغاء الاتفاق النووي.

وحذر ظريف من تماهي أوروبا مع واشنطن في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي سيزول عند ذلك، وإيران ستستأنف نشاطاتها النووية بشكل أكثر تطوراً من السابق، أي قبل التوصل إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أن التقنية النووية الإيرانية لن تكون أبداً من أجل تصنيع الأسلحة، وفقاً لتعهدات إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ولفت ظريف إلى أن الطريق الوحيد لاستمرار إيران في الالتزام بهذا الاتفاق سيكون عبر التزام باقي الدول الموقعة على هذا الاتفاق (أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) بشروط هذا الاتفاق وألا يتبعوا أي حظر أمريكي مستقبلي.

وتابع: “يجب أن تكون أوروبا قادرة على أخذ المبادرة والقيادة”.

ونوه وزير الخارجية الإيرانية إلى أن الخروج من الاتفاق النووي هو واحد من الخيارات المطروحة في طهران، وأضاف: “هناك خيارات أخرى، وهذه الخيارات تتعلق بطريقة تعامل باقي دول المجتمع الدولي، وإذا ما تماهت أوروبا واليابان، وروسيا والصين مع الموقف الأمريكي فأعتقد أن ذلك سيكون بمثابة انتهاء هذا الاتفاق النووي”.

يذكر أن ترامب ينتقد مراراً بشدة الاتفاق النووي، وأعرب عن اعتقاده بأن إيران لاتلتزم به وهدد بإلغائه.