وزارة الشؤون البلدية والقروية تقيم ورشة حول مخاطر السيول وتعمم تطبيق “حاذر” لتفادي أماكن تجمعات مياة الأمطار

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ورشة عمل متخصصة لمناقشة مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار , برعاية أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لدرء مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار أثناء موسم الأمطار لهذا العام.

وشارك في الورشة كل من مركز تحقيق الأهداف والإدارة المركزية للمشروعات التطويرية ووكالة الشؤون الفنية بالوزارة ، وجميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة، ممثلة بالوكلاء المختصين بإدارة السيول والكوارث.

وناقشت الورشة أربعة محاور رئيسية شملت محور الصيانة الوقائية لشبكات السيول قبل موسم الأمطار ومحور خطة طوارىء السيول وادارة الحدث. ومحور إطلاق تطبيق حاذر الذي يطبق حاليا في مدينة الرياض والخطة الإعلامية المصاحبه له وكذلك محور التعريف بالإدارة العامة للكوارث بوكالة الشئون الفنية بالوزارة.

وتعتزم الوزارة تعميم تطبيق “حاذر” لارشاد السكان أثناء هطول الأمطار لتفادي أماكن تجمعات مياة الامطار والسيول , حيث سيعمل مركز المعلومات البلدية بالوزارة بالتعاون على تعميم هذا التطبيق والتأكد من جاهزية جميع الأمانات على مراحل.

يُذكر أن نظام “حاذر” هو أحد التطبيقات الذكية التي تعمل على الهواتف ويختص بتقديم خدمات تحذيرية لسكان المدينة عن النقاط الحرجة وأماكن تجمع الأمطار والسيول وكذلك إتاحة الفرصة لمستخدمي الخدمة من إرسال بلاغات عن أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول في طرق وشوارع المدينة.

ويقدم النظام معلومات للسكان عن المواقع الحرجة في المدينة المعنية أثناء مواسم هطول الأمطار، كما يتيح النظام للمستخدمين معرفة حالة الطقس والمسارات والتقاطعات الحرجة التي تتجمع فيها المياه أثناء هطول الأمطار لتجنبها، إضافة إلى إمكانية (تتبع/تصفح) المواقع الحرجة القريبة من المستخدم وإشعاره صوتيًا أو اهتزازيًا، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن المواقع الحرجة باستخدام أجهزة الجوال التي تدعم تقنية تحديد المواقع (GPS) أو (3G و4G), كما يُسهم النظام في تمكين منسوبي الأمانات من رصد المواقع ودراستها وإيجاد حلول لمعالجتها.

وفي إطار سعي الوزارة للاستفادة من تجارب الأمانات الناجحة، قامت الوزارة بالعمل على الاستفادة من تجربة امانة منطقة الرياض في خطة طوارىء السيول وخطة الصيانة الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار قبل موسم الأمطار لتمكين الأمانات من هذه التجربة في تطوير خططها الحالية والاستفاده منها. الجدير بالذكر ان الوزارة ممثلة بكافة الأمانات والبلديات تسعى على تفعيل خطط الطوارئ والتأكد من جاهزيتها وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية، لتلافي أخطار الامطار والسيول بجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات , وتسخير كافة الإمكانيات في جميع مناطق المملكة ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق،

والقيام على تفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.