المسند : خلال 50 سنة قادمة ستشهد المملكة زلزالا قوته 6.5 درجة

توقع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند أن تشهد المملكة خلال 50 سنة قادمة زلزالا تبلغ قوته 6.5 درجة، موضحا أن مؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية توحي بذلك.

وقال في عدة تغريدات عبر تويتر اليوم السبت: إن السعودية ليست بمنأى عن الزلازل ، وعبر التاريخ المرصود من عام 112م، حتى الآن حدثت 235 هِزة محسوسة في وسط الجزيرة العربية فقط.

وأضاف: كما حدثت 12 هِزة في الفترة نفسها بقوة 6 درجات نجمت عنها أضرار مختلفة.

وزاد أن الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب، وهي ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها.

وتابع المسند: وبغض النظر عن دقة الدراسات العلمية في هذا الشأن، أقترح أن تقوم الجهات ذات العلاقة، مثل الدفاع المدني ووزارة التعليم بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس عن كيفية مواجهة الزلازل، وإخلاء المباني، وذلك بشكل سنوي.