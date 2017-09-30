 النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قرار قيادة المرأة للسيارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

في النظام الجديد .. عقوبة التحرش 500 ألف ريال و 5 سنوات سجن الشؤون الإسلامية بجازان : مجهول يمني يحرق مسجد باحدى قرى الداير وزارة العدل : محاكم التنفيذ تسترد يوميًا (692 مليون ريال) وزير الخارجية الأمريكي : نملك 3 قنوات تواصل مع بيونغ يانغ وكالة “يونهاب” الكورية : الأنشطة التفقدية للزعيم الكوري الشمالي للأسلحة النووية والصواريخ تشهد زيادة حادة الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا في 42 تخصصًا ابتدائية مولغ بالمندق تحتفل بيوم الوطن 87 الاتصالات السعودية تنفي إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قرار قيادة المرأة للسيارة المسند : خلال 50 سنة قادمة ستشهد المملكة زلزالا قوته 6.5 درجة الإعلان عن اول تحالف سعودي للأمراض الغير معدية بين أربع جمعيات بالمنطقة الشرقية قوات إيرانية وعراقية تعتزم إجراء مناورات مشتركة على الحدود

النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قرار قيادة المرأة للسيارة

النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قرار قيادة المرأة للسيارة
المناطق - متابعات

أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض على مغرد وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة للسيارة بالديوث الذي يجب أن يقتل.
وتعقبت النيابة العامة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم.
وتوعد مصدر في النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة مايقترفونه بحق الآخرين.
وأكد أن النيابة العامة لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد نحو حماية المجتمع وحفظ حقوقه.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الأخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.
كما شددت أنها ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.
وكانت النيابة العامة أصدرت قبل يومين أمراً بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>