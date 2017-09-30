النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قرار قيادة المرأة للسيارة

أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض على مغرد وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة للسيارة بالديوث الذي يجب أن يقتل.

وتعقبت النيابة العامة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم.

وتوعد مصدر في النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة مايقترفونه بحق الآخرين.

وأكد أن النيابة العامة لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد نحو حماية المجتمع وحفظ حقوقه.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الأخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.

كما شددت أنها ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.

وكانت النيابة العامة أصدرت قبل يومين أمراً بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء.