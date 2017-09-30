 الاتصالات السعودية تنفي إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الاتصالات السعودية تنفي إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية

الاتصالات السعودية تنفي إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية
المناطق - متابعات

نفى مدير عام الشؤون الإعلامية بشركة الاتصالات السعودية عبدالله الفهد ما تم تداوله عن نية الشركة إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية.
وقال الفهد : أن ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء الأقسام النسائية بفروع الشركة شائعة ليس لها أساس من الصحة .

وأضاف: أن الشركة وضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي، أتاحت الفرصة للعملاء بإجراء العديد من الخدمات والطلبات التي يرغبونها بصورة آلية ودون الحاجة لزيارة فروع الشركة، حيث وفرت لكافة العملاء إجراء العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة وعلى مدار الساعة.

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