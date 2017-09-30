الاتصالات السعودية تنفي إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية

نفى مدير عام الشؤون الإعلامية بشركة الاتصالات السعودية عبدالله الفهد ما تم تداوله عن نية الشركة إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية.

وقال الفهد : أن ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء الأقسام النسائية بفروع الشركة شائعة ليس لها أساس من الصحة .

وأضاف: أن الشركة وضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي، أتاحت الفرصة للعملاء بإجراء العديد من الخدمات والطلبات التي يرغبونها بصورة آلية ودون الحاجة لزيارة فروع الشركة، حيث وفرت لكافة العملاء إجراء العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة وعلى مدار الساعة.