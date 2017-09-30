ابتدائية مولغ بالمندق تحتفل بيوم الوطن 87

اقامت ابتدائية مدرسة مولغ الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة المندق احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أشرف عليه قائد المدرسة محمد فطيس الزهراني وبمتابعة من كافة فريق العمل بالمدرسة وتم إعداد برنامج كامل لهذه المناسبة فبعد أن توشح الطلاب شعارات التوحيد والوطنية

بدأت فقرات الحفل بكلمة لقائد المدرسة والذي أشاد خلالها بالدور العظيم وبالبطولات الرائعة التي تحققت على يد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وواصل أبناؤه البررة المسيرة بخطى ثابتة لاستكمال البناء والعطاء، حتى أصبحت هذه الدولة من أرقى الدول في العلم والتطور والازدهار؛ مما جعل للمملكة مكانة اقتصادية وحضورًا مؤثرًا في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، ونجاحات متتالية ووجه الطلاب أن من حب المواطن لوطنه المحافظة على مقدرات الوطن وأن يجد ويجتهد في المساهمة في تنمية بلده .

كما اشتملت فقرات الحفل على كلمات وطنية وقصائد شعرية أعدها طلاب جماعة الاذاعة كما قدم المسار الترفيهي عرض رياضي رائعاً تشكل فيه طلاب المدرسة بعبارة ” أغلى وطن ” وأقيم معرض فني عن الرسومات واللوحات الوطنية والمجسمات في الساحة الداخلية للمدرسة

وفي نهاية الحفل كرم قائد المدرسة المشاركين و طلاب المشاركات المتميزة كما قدم شكره لجميع المعلمين والطلاب .