 ابتدائية مولغ بالمندق تحتفل بيوم الوطن 87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

في النظام الجديد .. 500 ألف ريال و 5 سنوات سجن عقوبة التحرش الشؤون الإسلامية بجازان : مجهول يمني يحرق مسجد باحدى قرى الداير وزارة العدل : محاكم التنفيذ تسترد يوميًا (692 مليون ريال) وزير الخارجية الأمريكي : نملك 3 قنوات تواصل مع بيونغ يانغ وكالة “يونهاب” الكورية : الأنشطة التفقدية للزعيم الكوري الشمالي للأسلحة النووية والصواريخ تشهد زيادة حادة الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا في 42 تخصصًا ابتدائية مولغ بالمندق تحتفل بيوم الوطن 87 الاتصالات السعودية تنفي إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قرار قيادة المرأة للسيارة المسند : خلال 50 سنة قادمة ستشهد المملكة زلزالا قوته 6.5 درجة الإعلان عن اول تحالف سعودي للأمراض الغير معدية بين أربع جمعيات بالمنطقة الشرقية قوات إيرانية وعراقية تعتزم إجراء مناورات مشتركة على الحدود

ابتدائية مولغ بالمندق تحتفل بيوم الوطن 87

ابتدائية مولغ بالمندق تحتفل بيوم الوطن 87
المناطق - الباحة

اقامت ابتدائية مدرسة مولغ الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة المندق احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أشرف عليه قائد المدرسة محمد فطيس الزهراني وبمتابعة من كافة فريق العمل بالمدرسة وتم إعداد برنامج كامل لهذه المناسبة فبعد أن توشح الطلاب شعارات التوحيد والوطنية
بدأت فقرات الحفل بكلمة لقائد المدرسة والذي أشاد خلالها بالدور العظيم وبالبطولات الرائعة التي تحققت على يد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وواصل أبناؤه البررة المسيرة بخطى ثابتة لاستكمال البناء والعطاء، حتى أصبحت هذه الدولة من أرقى الدول في العلم والتطور والازدهار؛ مما جعل للمملكة مكانة اقتصادية وحضورًا مؤثرًا في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، ونجاحات متتالية ووجه الطلاب أن من حب المواطن لوطنه المحافظة على مقدرات الوطن وأن يجد ويجتهد في المساهمة في تنمية بلده .
كما اشتملت فقرات الحفل على كلمات وطنية وقصائد شعرية أعدها طلاب جماعة الاذاعة كما قدم المسار الترفيهي عرض رياضي رائعاً تشكل فيه طلاب المدرسة بعبارة ” أغلى وطن ” وأقيم معرض فني عن الرسومات واللوحات الوطنية والمجسمات في الساحة الداخلية للمدرسة
وفي نهاية الحفل كرم قائد المدرسة المشاركين و طلاب المشاركات المتميزة كما قدم شكره لجميع المعلمين والطلاب .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>