 وزير الخارجية الأمريكي : نملك 3 قنوات تواصل مع بيونغ يانغ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية الأمريكي : نملك 3 قنوات تواصل مع بيونغ يانغ

وزير الخارجية الأمريكي : نملك 3 قنوات تواصل مع بيونغ يانغ
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، في بيكين، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية تملك قنوات تواصل مع كوريا الشمالية، لمحاولة حل الأزمة، ومعرفة إذا ما كانت كوريا الشمالية مستعدة :” للتفاوض من أجل وضع حد لطموحها وبرنامجها النووي”.

وأضاف “رغم رفضنا للقدرات النووية الكورية الشمالية، إلا أننا نملك قنوات تواصل مفتوحة مع بيونغ يانغ.

وكان الوزير الأمريكي يتحدث في بيكين بعد لقائه بالرئيس الصيني تشي جينغ بينغ، ومستشار الدولة الصيني يانغ جيا تشي، ونظيره وانغ يي.

وقال “لسنا في الضباب، ولانتحرك في الظلام الحالك، لدينا على الأقل ثلاث قنوات تواصل مع بيونغ يانغ”.

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