 وزارة العدل : محاكم التنفيذ تسترد يوميًا (692 مليون ريال) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزارة العدل : محاكم التنفيذ تسترد يوميًا (692 مليون ريال) وزير الخارجية الأمريكي : نملك 3 قنوات تواصل مع بيونغ يانغ وكالة “يونهاب” الكورية : الأنشطة التفقدية للزعيم الكوري الشمالي للأسلحة النووية والصواريخ تشهد زيادة حادة الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا في 42 تخصصًا ابتدائية مولغ بالمندق تحتفل بيوم الوطن 87 الاتصالات السعودية تنفي إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل مؤيدي قرار قيادة المرأة للسيارة المسند : خلال 50 سنة قادمة ستشهد المملكة زلزالا قوته 6.5 درجة الإعلان عن اول تحالف سعودي للأمراض الغير معدية بين أربع جمعيات بالمنطقة الشرقية قوات إيرانية وعراقية تعتزم إجراء مناورات مشتركة على الحدود وزارة الشؤون البلدية والقروية تقيم ورشة حول مخاطر السيول وتعمم تطبيق “حاذر” لتفادي أماكن تجمعات مياة الأمطار صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً بـ233 مليون ريال

وزارة العدل : محاكم التنفيذ تسترد يوميًا (692 مليون ريال)

وزارة العدل : محاكم التنفيذ تسترد يوميًا (692 مليون ريال)

أعلنت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ تسترد يوميًا مبلغ 692 مليون ريال، وتعمل على إيعادها إلى مستحقيها، مبينة أن إجمالي المبالغ التي أسهمت المحاكم بقوة النظام في استردادها خلال 229 يومًا العام الماضي 1438هـ بلغ (158 مليار ريال).
وأوضحت الوزارة في تقرير صدر اليوم أن إجمالي طلبات التنفيذ المنتهية التي أنجزتها محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 1438هـ بلغت (345.455) طلباً تنفيذياً منتهياً شمل مختلف أشكال السند التنفيذي من أوراق تجارية، وأحكام مالية صادرة، ومحاضر صلح، وكمبيالات، وشيكات، وغيرها مما يعد سنداً تنفيذياً، مبينة أن إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ الواردة العام الماضي بلغ 194 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الطلبات الواردة لمحاكم التنفيذ (444.208) طلبات تنفيذية.
يأتي ذلك فيما أطلق معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مشروع #محكمة بلاورق الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في 16 محكمة تنفيذ في المملكة، ونال شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (World Summit) التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
ومكّنت البوابة الإلكترونية للوزارة طالبي التنفيذ من رفع طلباتهم والاستعلام عنها ومتابعتها إلكترونياً ونشر إعلانات التنفيذ والتعرف على جميع القرارات والإجراءات التي صدرت، دون تكلف عناء الحضور والتعقيب والمراجعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>