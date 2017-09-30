الشؤون الإسلامية بجازان : مجهول يمني يحرق مسجد باحدى قرى الداير

أوضح المتحدث الرسمي لفرع الشؤون الإسلامية بحازان محمد كريري بأنه وقع بعد ظهر أمس الجمعة حادث احراق لمسجد الذاري الاغبر بقرية الذاري الاغبر محافظة الداير .

وقد تبين ان المتسبب في الحادث شخص يمني مجهول حاول الاعتداء على جار المسجد الكبير في السن وحاول احراق المسجد وغرفة مجاورة له، والمسجد شبه مهجور الا من جار المسجد او من قد يمر بهذا الموقع وذلك بسبب مغادرة اهل القرية لها وأضاف المتحدث الرسمي انه بفضل الله تم اخماد الحريق قبل ان يؤدي الى تضرر المصاحف والمستلزمات الموجودة بالمسجد.