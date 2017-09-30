في النظام الجديد .. 500 ألف ريال و 5 سنوات سجن عقوبة التحرش

كشفت مصادر مطلعة أن النظام الجديد لمكافحة التحرش والابتزاز ينص على عقوبات مشددة تردع المتحرشين من الجنسين «ذكور وإناث».

ووفقاً للمصادر فإن النظام الجديد ينص على أن العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بحسب ”الوطن”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه وزارة الداخلية بإعداد نظام مكافحة التحرش خلال 60 يوماً.