 حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب ربع طن من الحشيش على متن قارب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب ربع طن من الحشيش على متن قارب

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب ربع طن من الحشيش على متن قارب
المناطق - متابعات

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه وفِي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة؛ فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان -بعد توفيق الله تعالى- يوم الجمعة الموافق ٩ / ١ / ١٤٣٩هـ هدفاً بحرياً أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان.
وأضاف متحدث حرس الحدود أنه وفور دخوله منطقة الحظر البحري تمت محاصرته وإطلاق النار عليه؛ مما أسفر عن القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه ثلاثة أشخاص يمنيِّي الجنسية.
وأوضح أنه تم تفتيش الأشخاص الثلاثة وتفتيش القارب، حيث عثر بحوزتهما على ما مجموعه، (٢٠٠,٢٥١) مائتان وواحد وخمسون كيلوجراماً ومائتا جرام من مادة الحشيش المخدر.
وقد قُبض أيضاً على المستقبلين والذين هم من الجنسية السعودية واليمنية، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

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