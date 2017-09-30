 التجارة تحذر من عمليات جمع الأموال بهدف الاستثمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التجارة تحذر من عمليات جمع الأموال بهدف الاستثمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

التجارة تحذر من عمليات جمع الأموال بهدف الاستثمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المناطق - متابعات

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، من عمليات جمع الأموال بهدف الاستثمار عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الحسين في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن وزارة الداخلية تمنع هذا النوع من التعامل، وتعتبره مخالفاً للقانون، داعياً الجميع للإبلاغ عن مثل تلك الوقائع.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، “وزارة الداخلية تحذر من جمع الأموال عبر مواقع التواصل، ويعد ذلك عملا مخالفاً للأنظمة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويجب الإبلاغ عنها فوراً”.

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