 بنغلاديش تنقل لاجئي الروهينجا لمخيم جديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بنغلاديش تنقل لاجئي الروهينجا لمخيم جديد

بنغلاديش تنقل لاجئي الروهينجا لمخيم جديد
المناطق - رويترز

تنقل بنغلاديش نحو نصف مليون لاجئ من المسلمين الروهينجا موزعين على عشرات المخيمات في كوكس بازار إلى مخيم مترامي الأطراف حيث تأمل أن يكون لها سيطرة أكبر على أعداد اللاجئين المتزايدة.

وسينقل اللاجئون للمخيم الجديد ويطلق عليه “كوتوبالونغ 2” وهو بعيد عن الطريق الرئيسي المؤدي من كوكس بازار إلى “كوتوبالونغ” ومزود بأماكن مخصصة لتوزيع المعونات ومساجد للصلاة وعدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية.

وقال المسؤول عن المخيم ساروار سلام إن “وجود جميع اللاجئين في مكان واحد يسهم في تنظيم عملية توزيع المساعدات ومراقبة الأوضاع”.

وقتل نحو 500 شخص وفر أكثر من نصف مليون من الروهينجا المسلمين إلى بنغلاديش الشهر الماضي بعد مهاجمة متمردين لمواقع أمنية بالقرب من الحدود ورد الجيش على ذلك بحملة انتقامية عنيفة وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

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