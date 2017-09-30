 المجلس العربي للطفولة والتنمية يعلن عن جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المجلس العربي للطفولة والتنمية يعلن عن جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية

المجلس العربي للطفولة والتنمية يعلن عن جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية
واس - القاهرة

بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، تم اليوم الإعلان عن إنشاء جائزة جديدة تحمل اسم ” جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي “، على أن يكون موضوع دورتها الأولى “2017 – 2018” حول التنشئة على المواطنة.
جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمها المجلس اليوم بالقاهرة بحضور عدد من السفراء العرب، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا الطفولة العربية في الدول العربية.
وتضمنت الاحتفالية عرضًا حول الجائزة ومجالاتها وقيمتها وآلية التقدم لها، إضافة إلى طرح أهدافها المتمثلة في تعميق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة بما يخدم قضايا تنمية المجتمعات العربية ومواجهة التحديات، ودعم وتحفيز الباحثين المنشغلين بقضايا الطفولة في الدول العربية، وتعظيم الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأهمية بالطفل وتنشئته من خلال البحوث المقدمة.
وأوضح مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية المهندس محمد رضا فوزي، في تصريح على هامش الاحتفالية، أن اختيار موضوع الجائزة في دورتها الأولى “التنشئة على المواطنة”، يأتي انطلاقا من اهتمام المجلس بقضايا الطفولة والمواطنة بوصفها قضايا ذات أولوية لتنشئة الطفل في البلدان العربية.
وبين أن الجائزة تستهدف جميع البحوث بأنواعها المختلفة سواء نظرية وميدانية أو مسحية، التي يمكن أن تفيد العاملين في مجال الطفولة ، مشيرا إلى أن الجائزة تمنح للأفراد وليس للمؤسسات ويشترط أن يتقدم الباحث ببحث واحد خلال الدورة، ولا يجوز أن يفوز نفس الباحث بالجائزة لدورتين متتاليتين.
وأفاد أن قيمة الجائزة تكمن في قيمتها المعنوية والأدبية وليس قيمتها المادية، لافتا إلى أن الجائزة الأولى قيمتها ستة آلاف دولار أمريكي، والثانية خمسة آلاف دولار، والثالثة أربعة آلاف دولار، والرابعة ثلاثة آلاف دولار والخامسة ألفي دولار، إلى جانب شهادة تقدير تسلم ضمن فعاليات الحفل الختامي لتسليم الجوائز.

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