لخدمة أبناء القطاع الجبلي .. الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في محافظة الدائر بجازان

وجه معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بإرسال الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية لخدمة أبناء القطاع الجبلي بمنطقة جازان .

وقد أوضح سعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان الأستاذ بندر آل مشيط بأنه سيتم إرسال الوحدة المتنقلة للأحوال إلي محافظة الدائر اعتباراً من يوم غد الأحد ١١ محرم لخدمة أبناء القطاع الجبلي بالمنطقة وذلك بمقر المحافظة.

يأتي ذلك امتداداً لما تقوم به الأحوال المدنية من خدمات على أعلى مستويات الجودة في التقنية الحديثة والأنظمة المتقدمة والتي تهدف الى تحقيق كافة سبل الامكانات لخدمة المواطن وتسهيل اجراءاتهم اللازمة بكل يسر وسهولة.

وعبّر “آل مشيط”: عن شكره لمعالي وكيل الأحوال المدنية على دعمه المتواصل وتوجيهاته الدائمة لتقديم أفضل الخدمات والإمكانات للمواطنين لتسهيل اجراءاتهم وتحقيق اعلى معايير الجودة الخدماتية.