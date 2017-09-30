 لخدمة أبناء القطاع الجبلي .. الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في محافظة الدائر بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لخدمة أبناء القطاع الجبلي .. الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في محافظة الدائر بجازان

لخدمة أبناء القطاع الجبلي .. الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في محافظة الدائر بجازان
المناطق - جازان - أمل بهكلي

وجه معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بإرسال الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية لخدمة أبناء القطاع الجبلي بمنطقة جازان .

وقد أوضح سعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان الأستاذ بندر آل مشيط بأنه سيتم إرسال الوحدة المتنقلة للأحوال إلي محافظة الدائر اعتباراً من يوم غد الأحد ١١ محرم لخدمة أبناء القطاع الجبلي بالمنطقة وذلك بمقر المحافظة.

يأتي ذلك امتداداً لما تقوم به الأحوال المدنية من خدمات على أعلى مستويات الجودة في التقنية الحديثة والأنظمة المتقدمة والتي تهدف الى تحقيق كافة سبل الامكانات لخدمة المواطن وتسهيل اجراءاتهم اللازمة بكل يسر وسهولة.

وعبّر “آل مشيط”: عن شكره لمعالي وكيل الأحوال المدنية على دعمه المتواصل وتوجيهاته الدائمة لتقديم أفضل الخدمات والإمكانات للمواطنين لتسهيل اجراءاتهم وتحقيق اعلى معايير الجودة الخدماتية.

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