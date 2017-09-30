جامعة الأميرة نورة تستعد لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم السبت عن استعدادها لإنشاء مدرسة متخصصة لتعليم قيادة السيارات للنساء .

وذكرت الجامعة عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” تستعد #جامعةالأميرةنورة لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة”.

ويأتي ذلك إثر صدور أمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لوزير الداخلية باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء.