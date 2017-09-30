 السلمي :صورة “دماء في صحن المطاف” قديمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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السلمي :صورة “دماء في صحن المطاف” قديمة

السلمي :صورة “دماء في صحن المطاف” قديمة
المناطق _ مكة المكرمة

كشف الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، حقيقة ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي لصورة يظهر فيها آثار دماء على بلاط صحن الطواف جوار الحجر الأسود.

وأوضح الرائد السلمي أن هذه الصورة “قديمه”، وكانت ترجع إلى إصابه عرضيه لأحد الحجاج من جنسيه أفريقيه في العقد الخامس من العمر، وقد تعرض لإصابه في الساق نتيجة زلة قدمه، ولم يتسبب أحد له فيها.

وأشار إلى أنه تم إسعاف الحاج المصاب في وقتها مباشرة من قبل رجال الأمن المتواجدين في الموقع، ونقل الى مستشفى أجياد في حينه ليتلقى العلاج اللازم.

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