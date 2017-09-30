 الحكومة اليمنية تحذر الشركات النفطية من مغبّة التعامل مع الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تحذر الشركات النفطية من مغبّة التعامل مع الانقلابيين

الحكومة اليمنية تحذر الشركات النفطية من مغبّة التعامل مع الانقلابيين
المناطق _ عدن

حذرت الحكومة اليمنية، اليوم، الشركات المنتجة للنفط في المناطق المحررة من مغبّة التعامل مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في صنعاء.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إن الشركات التي تخالف ذلك ستتحمل المسؤولية القانونية والمالية.
واطلع خلال لقائه عدداً من المسؤولين في العاصمة المؤقتة عدن، على التحضيرات التي تجري لإعادة تشغيل بعض الحقول النفطية والغازية في المحافظة، مؤكداً على ضرورة تفعيل ضخ النفط الخام والغاز، لما يمثلانه من أهمية في رفد الاقتصاد العام لليمن.

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