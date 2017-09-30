 الإطاحة بمسلح يرتدي زياً نسائياً في مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الإطاحة بمسلح يرتدي زياً نسائياً في مكة

الإطاحة بمسلح يرتدي زياً نسائياً في مكة
المناطق _ مكة المكرمة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة العاصمة المقدسة تلقت ثلاثة بلاغات عن قيام شخص يرتدي زياً نسائياً بالسطو المسلح على محال تجارية، جرى جمع المعلومات ومواصفات الشخص والمركبة التي كان يستقلها وتكثيف الجهود الأمنية بتشكيل فريق عمل.

وبين أنه “تمكنت الدوريات السرية بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة -بفضل من الله وتوفيقه- من ضبط مواطن تنطبق عليه أوصاف الشخص المتهم. وجرى سماع أقواله وأقر بما قام به، واتضح أنه من أرباب السوابق، وسيتم إحالته إلى النيابة العامة اختصاصا بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية”.

 

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