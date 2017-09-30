الأحواز..اشتباكات بين المواطنين الأحوازيين و”المستوطنين” الفرس في مخيم “حمزة”

أفادت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” باندلاع اشتباكات بين المواطنين الأحوازيين من سكان مخيم “حمزة” التابع لمدينة “القنيطرة” الواقعة شمال الأحواز ومستوطنين فرس اليوم السبت.

وأوضحت المصادر بأن مستوطنين فرس مدعومين من سلطات الاحتلال الإيرانية أطلقوا شعارات عنصرية داخل مخيم “حمزة للنازحين الأحوازيين يوم أمس الجمعة، مما استفز مشاعر المواطنين، وتصاعد الموقف إلى حد الاشتباكات العنيفة بين الجانبين، حيث جرح أكثر من “10” اشخاص بين طرفي الاشتباك .

في سياق متصل داهمت قوات كبيرة من أمن الاحتلال الفارسي والحرس الثوري المخيم، واعتقلت ما يزيد عن أربعة مواطنين ونقلتهم إلى مكان مجهول.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه قائد قوات الأمن الفارسية المحتلة في قضاء “القنيطرة”، العقيد المستوطن علي الهامي، بان الاشتباكات أدت إلى مقتل شخص واحد وجرح عدد آخر دون ذكر أسماء، مضيفاً بأن قوات كبيرة من أمن الاحتلال داهمت حي “حمزة” واعتقلت عدد من المواطنين المشتبه بهم حسب ادعاءاته.

جدير بالذكر أن مخيم “حمزة” يضم عدد كبير من الأحوازيين النازحين من الحرب “الإيرانية العراقية” التي اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى أبناء القبائل العربية التي تسكن في القنيطرة وضواحيها.

وسبق لمخيم “حمزة” للنازحين أن شهد اشتباكات بين الأحوازيين و المستوطنين الرحل أكثر من مرة الأمر الذي يؤدي إلى سقوط العديد من الجرحى والمصابين بين الجانبين.

وتحاول سلطات الاحتلال تهجير المواطنين الأحوازيين من خلال سياسة الاستفزاز والتضييق التي تتبعها عبر دعم المستوطنين الرحل على حساب المواطنين.