 بسبب الزحام.. تعديل موعد بدء اليوم الدراسي لطلاب بجامعة الإمام ‏ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بسبب الزحام.. تعديل موعد بدء اليوم الدراسي لطلاب بجامعة الإمام ‏

بسبب الزحام.. تعديل موعد بدء اليوم الدراسي لطلاب بجامعة الإمام ‏
المناطق _ الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات عمادة البرامج التحضيرية، بدءاً من يوم غد الأحد، ليكون بداية اليوم من الثالثة والنصف عصرا.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن تعديل المواعيد، جاء بسبب ما يشهده محيط الجامعة من ازدحام شديد واختناقات مرورية خلال وقت الدوام الرسمي.

وأكدت أن الإجراء يأتي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الطلاب والطالبات في الدخول والخروج للكليات والوحدات الجامعية والأقسام بسلاسة، وتخفيفاً للضغوط والازدحام، وفكاً للاختناقات المرورية التي تحدث بسبب دخول وخروج الطلاب والطالبات في وقت واحد، خصوصاً مع كثافة المشروعات والتحويلات داخل المدينة الجامعية وخارجها، الناتجة عن مشروع “مترو الرياض”.

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