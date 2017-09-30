مقاتلات التحالف تدمّر آليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين بشبوة

شنت مقاتلات التحالف العربي- اليوم السبت- سلسلة غارات جوية استهدفت آليات ومخزن أسلحة ومواقع لمليشيا الحوثي وصالح، بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف مخزنًا للذخيرة تابعًا للحوثيين وقوات صالح، غرب مديرية عسيلان ما أدى إلى تدميره”.

في حين استهدفت غارات أخرى تعزيزات للحوثيين وقوات صالح في منطقة ذراع السلم غرب مديرية عسيلان، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية وأسلحة متنوعة.

وشنت مقاتلات “التحالف” غارة استهدفت مواقع للحوثيين، حسب المصادر ذاتها، في منطقة هجر كحلان غرب عسيلان، دون معرفة خسائر الميليشيا في هذه الغارة.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في الجوف ونهم (شرقي صنعاء) وحجة وصعدة شمالي اليمن، أسفرت عن خسائر مادّية و بشرية كبيرة في صفوف المليشيات.