 مقاتلات التحالف تدمّر آليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين بشبوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقاتلات التحالف تدمّر آليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين بشبوة سفارة خادم الحرمين بباريس تحذر من شخص يدعي عمله بها بسبب الزحام.. تعديل موعد بدء اليوم الدراسي لطلاب بجامعة الإمام ‏ الأحواز..اشتباكات بين المواطنين الأحوازيين و”المستوطنين” الفرس في مخيم “حمزة” الإطاحة بمسلح يرتدي زياً نسائياً في مكة الحكومة اليمنية تحذر الشركات النفطية من مغبّة التعامل مع الانقلابيين السلمي :صورة “دماء في صحن المطاف” قديمة جامعة الأميرة نورة تستعد لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات لخدمة أبناء القطاع الجبلي .. الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في محافظة الدائر بجازان المجلس العربي للطفولة والتنمية يعلن عن جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية بنغلاديش تنقل لاجئي الروهينجا لمخيم جديد قينان الغامدي يعاود هجومه على العيسى : لا تصلح وزيراً للتعليم

مقاتلات التحالف تدمّر آليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين بشبوة

مقاتلات التحالف تدمّر آليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين بشبوة
المناطق _شبوة

شنت مقاتلات التحالف العربي- اليوم السبت- سلسلة غارات جوية استهدفت آليات ومخزن أسلحة ومواقع لمليشيا الحوثي وصالح، بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف مخزنًا للذخيرة تابعًا للحوثيين وقوات صالح، غرب مديرية عسيلان ما أدى إلى تدميره”.

في حين استهدفت غارات أخرى تعزيزات للحوثيين وقوات صالح في منطقة ذراع السلم غرب مديرية عسيلان، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية وأسلحة متنوعة.

وشنت مقاتلات “التحالف” غارة استهدفت مواقع للحوثيين، حسب المصادر ذاتها، في منطقة هجر كحلان غرب عسيلان، دون معرفة خسائر الميليشيا في هذه الغارة.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في الجوف ونهم (شرقي صنعاء) وحجة وصعدة شمالي اليمن، أسفرت عن خسائر مادّية و بشرية كبيرة في صفوف المليشيات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>