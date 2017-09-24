الفيصلي يكسب الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري السعودي للمحترفين

كسب فريق الفيصلي نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

سجل أهداف المواجهة منصور حمزي في الدقيقة 14، وعمر عبدالعزيز بالدقيقة 59 ، ثم أضاف إسلام سراج الهدف الثالث عند الدقيقة 93 .

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني ” مؤقت ” ، وتجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط بالمركز الثاني .