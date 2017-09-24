 الفيصلي يكسب الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري السعودي للمحترفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الفيصلي يكسب الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري السعودي للمحترفين جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تطلق الحملة الإقليمية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأحد لاستهداف 30 ألف طالبة مقاتلات التحالف تدمّر آليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين بشبوة سفارة خادم الحرمين بباريس تحذر من شخص يدعي عمله بها بسبب الزحام.. تعديل موعد بدء اليوم الدراسي لطلاب بجامعة الإمام ‏ الأحواز..اشتباكات بين المواطنين الأحوازيين و”المستوطنين” الفرس في مخيم “حمزة” الإطاحة بمسلح يرتدي زياً نسائياً في مكة الحكومة اليمنية تحذر الشركات النفطية من مغبّة التعامل مع الانقلابيين السلمي :صورة “دماء في صحن المطاف” قديمة جامعة الأميرة نورة تستعد لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات لخدمة أبناء القطاع الجبلي .. الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في محافظة الدائر بجازان المجلس العربي للطفولة والتنمية يعلن عن جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية

الفيصلي يكسب الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي يكسب الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري السعودي للمحترفين
المناطق _ الرياض

كسب فريق الفيصلي نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
سجل أهداف المواجهة منصور حمزي في الدقيقة 14، وعمر عبدالعزيز بالدقيقة 59 ، ثم أضاف إسلام سراج الهدف الثالث عند الدقيقة 93 .
وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني ” مؤقت ” ، وتجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط بالمركز الثاني .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>