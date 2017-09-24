 الأهلي يكتسح الرائد بخماسية ويصعد لوصافة الدوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأهلي يكتسح الرائد بخماسية ويصعد لوصافة الدوري

الأهلي يكتسح الرائد بخماسية ويصعد لوصافة الدوري
المناطق _ جدة

حقق الأهلي فوزاً كبيرا وغاليا على ضيفه الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الأهلي لاعبيه، البرازيلي ليوناردو دا سوزا عند الدقيقة 3 من بداية المباراة، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني عند الدقيقة 46، وتمكن البديل صالح العمري من تسجيل الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 57، وأضاف السومة الهدف الرابع عند الدقيقة 60 من عمر المباراة، وسجل هدفي الرائد لاعبه صقر عطيف من ضربة جزاء عند الدقيقتين 71، و77 من عمر المباراة، وأضاف حسين مقهوي هدف الأهلي الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 10 في المركز الثاني بفارق الأهداف عند الباطن والفيصلي الذين يمتلكان ذات الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في مؤخرة ترتيب الدوري، وسجل المصري شيكبالا هدف الرائد الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي

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