 رئيس الوزراء اليمني يُشيد بتضحيات جيش بلاده في الحرب ضد الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني يُشيد بتضحيات جيش بلاده في الحرب ضد الانقلابيين

رئيس الوزراء اليمني يُشيد بتضحيات جيش بلاده في الحرب ضد الانقلابيين
المناطق _ عدن

أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر اليوم بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال ذوداً عن حياض الوطن واستعادة الدولة والشرعية.
واطّلع بن دغر خلال لقائه اليوم عدداً من القيادات العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، على تقارير موجزة عن الأوضاع الأمنية التي تشهدها مختلف المحافظات المحررة، مشيداً بمستوى التطور الأمني الملحوظ التي تشهده تلك المناطق.
وحثّ المسؤول اليمني على مضاعفة الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة للمواطن، لافتاً إلى ضرورة وحدة الصف الوطني والإلتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لمواجهة الإنقلاب واستعادة الدولة والمضي بخطى واثقة نحو تأسيس يمن اتحادي جديد يتطلع إليه كل أبناء اليمن.

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