 العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر

العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر
المناطق _ وكالات

يستمر العلماء في محاولاتهم لفهم العالم من حولنا، ويكشفون في كل يوم عن معلومة جديدة لتكون حجرًا جديدًا في بناء مستقبل البشرية.

وفي آخر الأبحاث المثيرة للاهتمام، توصل علماء من ألمانيا وأميركا واليابان وهولندا إلى طريقة بسيطة لتحديد متوسط عمر الكائنات الحية، وأوردت جمعية “ماكس بلانك” الألمانية نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “Nature Communications”.

ووجد العلماء رابطًا بين حجم نويات خلايا أحد أنواع الديدان الأسطوانية (Caenorhabditis elegans)، وبين مدة حياتها. وكلما قل حجم المحتوى الخلوي، زاد متوسط العمر المتوقع للكائن الحي.

كما أن العلاقة نفسها وجدت لدى ذباب الفاكهة والقوارض، حيث اكتشف العلماء أن النشاط البدني المكثف يعمل على تقليص حجم نويات الخلايا.

وفي دراستهم لتلك الظاهرة لدى البشر، أثبتت التجارب التي أجروها على النسيج العضلي لأشخاص تزيد أعمارهم على 60 عامًا نفس النتائج.

وأكد العلماء أنه كلما صغر حجم النويات، قلت كمية الفيبريلارين (بروتين داخل النوية يساهم في عملية نسخ الحمض النووي الرايبوزي).

وخلص الباحثون إلى أن حجم هذا الجزء في الجسم (محتوى النوية) قد يكون مؤشرًا قويًّا على العمر الحيوي للخلايا، وبالتالي مدة حياة الكائنات الحية بما فيها الإنسان.

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