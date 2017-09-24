بملامح غاضبة.. دياز للصحافيين: بعد الآسيوية سأقرر الاستمرار أو الرحيل

أطلق مدرب نادي الهلال رامون دياز تصريح ناري عقب فوز فريقه أمام القادسية بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من دوري جميل للمحترفين.

وقال دياز عقب فوز فريقه الصعب على القادسية: لا أرغب بالحديث عن مباراة القادسية، سأنتظر حتى انتهاء البطولة الآسيوية وبعدها سأحدد موقفي هل سأستمر أو أرحل عن الهلال. قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي بوجه متجهم.

دياز مدرب ريفر بليت السابق انضم إلى الهلال في أكتوبر من العام الماضي وقاده إلى تحقيق الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى منذ 5 مواسم، وضم إليه كأس الملك على حساب أهلي جدة ليمنح الهلال ثنائيته المحلية الأولى في تاريخه.

وساهم المدرب الأرجنتيني في اقتراب الهلال من نهائي دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي.