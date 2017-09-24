 هيئة الرياضة: محمد نور عضوا في لجنة استقطاب المواهب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هيئة الرياضة: محمد نور عضوا في لجنة استقطاب المواهب

هيئة الرياضة: محمد نور عضوا في لجنة استقطاب المواهب
المناطق - وكالات

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ضم اللاعب محمد نور لعضوية لجنة استقطاب المواهب الكروية من مواليد المملكة، على أن يبدأ مهامه اعتبارا من تاريخه.

يذكر أن لجنة استقطاب المواهب التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية ضمت اللاعبين: محيسن الجمعان، فؤاد أنور، نواف التمياط، حمزة إدريس، محمد شلية وبدأت مهامها بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حيث استقبلت أكثر من خمسة آلاف موهوب تم اختيار 70 لاعبا منهم في مختلف المراكز.

فيما تم تمديد فترة الاستقبال نظرا لكثافة الإقبال ليشمل مناطق الرياض والأحساء وجازان وقد انهت مهامها في الرياض على أن تتواجد في الأحساء نهاية الأسبوع الحالي.

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