 ساعد ابنك على التفوق بفعل 8 أشياء معه في المنزل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ساعد ابنك على التفوق بفعل 8 أشياء معه في المنزل

ساعد ابنك على التفوق بفعل 8 أشياء معه في المنزل
المناطق - وكالات

خلال العام الدراسي، يقضي الأطفال نصف يومهم في المدرسة، أما النصف الآخر فيكون في المنزل، ووفقا لدراسات أخيرة، فأن مشاركة الأهل بعمل الأطفال في المنزل، له تأثير مباشر على التفوق الدراسي.

ووفقا لموقع “بزنس إنسايدر”، أثبتت دراسة أجرتها مجموعة من الجامعات الأميركية، من ضمنها جامعة “نورث كارولاينا ستيت”، أن دور الوالدين في المنزل له تأثير مباشر في التفوق الدراسي للطفل.

هذا الأمر استدعى استجواب 40 مدرسا، للإدلاء بنصائح مهمة لأهالي الأطفال، للمشاركة في حياة الطفل داخل المنزل:

القراءة معا

اقرأ للأطفال واقرأ مع الأطفال، القراءة كانت النصيحة الأكثر استخداما من قبل المدرسين المستجوبين.

تناول الطعام معا

تناول العشاء معا يقوي من الروابط الأسرية، ويعطي الوالدين فكرة جيدة عن حياة الأبناء.

ترك الإلكترونيات

يجب تشجيع الأولاد على القيام بجولات مشي في الهواء الطلق، وحثهم على ترك شاشات الإلكترونيات قليلا.

العمل مع المدرس

وضح لطفلك إنك أنت والمدرس على وفاق، وإنكم تعملون لنفس الهدف، وابعد فكرة أن المنزل هو “مهرب” من المدرسة.

التفاعل مع الآخرين

شجع طفلك على التفاعل مع أطفال آخرين ذو خلفيات مختلفة.

كن قدوة لهم

إذا أردت منهم فعل شيء معين، اعمله أنت بنفسك. مثلا، إذا أردتهم النجاح بالرياضيات، لا تقل لهم إنك تكره الرياضيات.

ابعدهم عن الكسل

احرص على أن يعملوا جميع واجباتهم المنزلية وشجعهم على الابتعاد عن التقاعس.

استمتع

خصص بعض من وقتك للعب مع الأطفال.

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