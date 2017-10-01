 تقدم ميداني جديد لـ”الشرعية” في محافظتي الجوف ومارب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تقدم ميداني جديد لـ”الشرعية” في محافظتي الجوف ومارب

تقدم ميداني جديد لـ”الشرعية” في محافظتي الجوف ومارب

أعلنت القوات الحكومية المدعومة من السعودية عن تقدم ميداني جديد في محافظتي الجوف ومارب.

وقالت مصادر إن القوات الحكومية حققت خلال الساعات الأخيرة مكاسب عسكرية مهمة في محافظتي مأرب والجوف شمالي شرق البلاد.

واستعادت القوات الحكومة تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف ثلاثة مواقع عسكرية في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب على الطريق الممتد الى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر الحكومية، ان التقدم الجديد، جاء اثر هجوم مباغت لحلفاء الحكومة، أسفر عن مقتل 10 من المقاتلين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح.

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