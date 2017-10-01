 السيطرة على موقع عسكري هام في اليمن.. يُمهّد لعزل “صعدة” معقل الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السيطرة على موقع عسكري هام في اليمن.. يُمهّد لعزل “صعدة” معقل الحوثيين

السيطرة على موقع عسكري هام في اليمن.. يُمهّد لعزل “صعدة” معقل الحوثيين
المناطق - وكالات

أعلنت القوات اليمنية الحكومية، استعادة السيطرة على موقع عسكري هام شمالي غرب محافظة الجوف قرب الحدود مع المملكة.

وذكرت المصادر، ان عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الهجوم الذي تدخلت فيه مقاتلات التحالف بسلسلة غارات جوية مكثفه استهدفت آليات وعربات عسكرية ومواقع للجماعة وحلفائها في مناطق حدودية متفرقة شمال مديرية خب والشعف.

ويتيح هذا التقدم السيطرة على مديرية “اليتمة” غربي محافظة الجوف، في خطوة تفتح الطريق أيضا باتجاه محافظتي عمران وصنعاء، وعزل محافظة صعدة المعقل الرئيس للجماعة شمالي البلاد.

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