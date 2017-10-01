فيديو مرعب.. تحطم محرك طائرة في الجو على متنها 520 شخصا

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس”، أن طائرة تابعة لها من طراز “إيه-380″، كانت تقوم برحلة بين باريس ولوس أنجلوس قامت بهبوط اضطراري في كندا السبت، إثر “خلل خطير” في أحد محركاتها الأربعة.

وقال ناطق باسم الشركة في باريس إن “الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة 066 هبطت دون أضرار في مطار غوز باي العسكري في كندا، وتم إجلاء كل الأشخاص ال520 الذين كانوا على متنها بدون تسجيل أي إصابات”.

وأضاف الناطق أنتحويل مسار الطائرة حصل فيما كانت الطائرة فوق غرينلاد وقد هبطت في غوز باي عند الساعة 15,42 بتوقيت غرينتش. وأوضح ان الطائرة كانت تقل 496 راكبا الى جانب افراد الطاقم ال24.

وحصل الهبوط بشكل “طبيعي” في هذه القاعدة العسكرية التي تتضمن مطارا من اجل المساعدة خلال الرحلات الجوية عبر المحيط الاطلسي.

وسارعت شركة اير فرانس إلى إرسال موظفين إلى المكان من نيويورك ومونتريال من أجل الاهتمام بالركاب.

وأضاف الناطق أن الشركة تدرس “كل الحلول” بغية نقل هؤلاء الاشخاص في أسرع وقت الى الولايات المتحدة. وتشغل “أير فرانس” 10 طائرات من نوع “ايه 380” وهي الأكبر في العالم.