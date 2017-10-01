 “نصف دستة” أهداف لسان جرمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“نصف دستة” أهداف لسان جرمان

“نصف دستة” أهداف لسان جرمان
المناطق - وكالات

واصل باريس سان جرمان نتائجه القوية وأضاف ضيفه بوردو إلى لائحة ضحاياه، بعد أن اكتسحه 6-2 السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وتناوب على تسجيل أهداف سان جرمان كل من البرازيلي نيمار (4 و40 من ركلة جزاء) والأوروغوياني إدينسون كافاني (12) والبلجيكي توماس مونييه (21) والألماني يوليان دراكسلر (45) والفرنسي كيليان مبابي (58).

وسجل لبوردو السنغالي يونس سنخاري (31) والبرازيلي مالكوم (90 من ركلة جزاء).

وعزز سان جرمان صدارته لجدول الترتيب، برفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق 3 نقاط أمام موناكو حامل اللقب، الذي تعادل مع مونبلييه الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، تلقى بوردو الخسارة الأولى هذا الموسم بعد 4 انتصارات و3 تعادلات، فتجمد رصيده عند 15 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الثالث.

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